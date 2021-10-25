Путин наградил председателя КС РФ Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, президент наградил орденами Александра Невского заместителя председателя суда Сергея Маврина и судью КС Юрия Рудкина, орденам Почета - судей КС Людмилу Жаркову, Сергея Казанцева, Ларису Красавчикову, Николая Мельникова. Орденов Дружбы удостоены судьи КС Гадис Гаджиев, Александр Кокотов и Владимир Ярославцев.