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Путин наградил председателя КС РФ Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Ему присудили награду за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, президент наградил орденами Александра Невского заместителя председателя суда Сергея Маврина и судью КС Юрия Рудкина, орденам Почета - судей КС Людмилу Жаркову, Сергея Казанцева, Ларису Красавчикову, Николая Мельникова. Орденов Дружбы удостоены судьи КС Гадис Гаджиев, Александр Кокотов и Владимир Ярославцев.

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