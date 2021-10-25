В Северной Осетии от ковида вакцинировали более четверти от необходимого числа жителей

По мнению руководителя региона, увеличить число вакцинируемых помогут и нерабочие дни. Ранее власти Северной Осетии объявили нерабочими дни с 26 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. "Процент вакцинации на сегодняшний момент 28,6%, но за последние две недели объем растет. На сегодняшний день вакцинированы более 152 тыс. И то, что показывает аналитика - позапрошлая неделя, прошлая, в конце этой недели тоже проведем еще анализ - идет рост вакцинированных", - сказал он.

Меняйло отметил, что нерабочие дни позволят ограничить возможность прямого контакта людей, а также помогут стимулировать тестирование. "Мы закупили 30 тыс. экспресс-тестов, сейчас этими экспресс-тестами вооружены и кареты скорой помощи, и поликлиники, и больницы, и подвижные комплексы, с помощью которых мы проводим обследования в наших селах и поселках", - пояснил он.

Руководитель региона при этом отметил, что в целом обстановка с распространением коронавируса сложная, но на сегодняшний момент пока контролируемая. По его словам, за последние дни количество обращающихся в среднем в сутки составляет 200 человек. "На сегодняшнее утро, то есть за вчерашний день, на 30 человек меньше, чем на позавчерашний день", - подчеркнул он.

По словам Меняйло, в регионе сохраняется напряженность и с числом свободных коек, и с наличием кислорода. "Обращаемость за неделю выросла на 4%, развернуто более 1 320 коек, лечение получает в стационаре 1 131 [пациент]. Есть напряжение с кислородом, но мы эти вопросы решаем. На ближайшие два дня <...> кислородом республика будет обеспечена", - пояснил он.