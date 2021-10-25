Москалькова назвала действия программиста Савельева проявлением смелости

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала проявлением смелости действия бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в тюремной больнице под Саратовом.

"Этот человек [Сергей Савельев] нужен для расследования, потому что он является <…> главным свидетелем, который фиксировал эти факты, он может обладать той информацией, которая будет полезна для глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных. Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению", - сказала она в понедельник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту Савельевым. Сам программист заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями. Таким образом он получил доступ к видеоархивам.

23 октября МВД России объявило Сергея Савельева в федеральный розыск.