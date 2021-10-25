Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном коронавирусе. Соответствующий приказ ведомства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте приказа.

Из него следует, что сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода.