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Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Он автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном коронавирусе. Соответствующий приказ ведомства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте приказа.

Из него следует, что сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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