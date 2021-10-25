Генсек ООН призвал не откладывать цели развития, чтобы не допустить климатического хаоса

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что сохранение нынешнего положения вещей в сфере устойчивого развития и климата чревато ростом угроз миру и экологической деградацией.

"У нас имеются дорожные карты - Цели устойчивого развития и Парижское соглашение по климату. Но мы знаем, что прогресс в достижении Целей устойчивого развития сбился, пандемия отдалила его еще больше", - сказал Гутерриш, выступая в понедельник в Генеральной Ассамблее.

"Наша общая повестка нацелена на ускоренную работу по целям развития, чтобы мы активизировались в течение десятилетия, принимая во внимание вызванные пандемией задержки", - отметил он.

Гутерриш обратил внимание на поддержку рядом государств своей инициативы провести в 2023 году "Саммит будущего" по формированию консенсусного взгляда. "Саммит будущего" разовьет идеи управления глобальными товарами и другими сферами, где развитие так необходимо", - сказал генсек.

По его словам, без принятия мер мировое сообщество не сможет изменить ситуацию. Бездействие "гарантирует будущее в климатическом хаосе, экологическую деградацию, социальные протесты и растущие угрозы миру и безопасности", отметил Гутерриш.