В Нью-Йорке прошел марш против обязательной вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Несколько сотен людей прошли в понедельник маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии Нью-Йорка в знак протеста против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В Нью-Йорке еще с сентября требуется предъявлять сертификат вакцинации для посещения общественных мест. 20 октября мэр города Билл де Блазио объявил, что прививка обязательна для всех городских служащих, а также полицейских и пожарных. Ранее обязательная вакцинация была введена для работников системы образования и медиков. До 29 октября они должны привиться хотя бы первой дозой вакцины, иначе будут отстранены от работы. Большая часть городских служащих согласилась с данными требованиями, однако некоторые выступили против - по различным из перечисленных категорий количество невакцинированных сотрудников составляет от 10 до 30% общего числа. В целом по Нью-Йорку хотя бы одну дозу вакцины, согласно данным городских властей, получили 76% жителей города.

Противники вакцинации собрались после полудня на левом берегу Ист-Ривер и прошли маршем по Бруклинскому мосту к зданию мэрии в Манхэттене. По пути они скандировали лозунги о недопустимости вакцинации. Многие пришли с плакатами, подчеркивающими право выбора или выражающими опасения насчет применения вакцины. Среди участников были люди с символикой пожарных и полицейского управления Нью-Йорка.

"Дело не в том, помогает вакцина или нет, дело в праве выбора. У свободного человека должна быть возможность выбирать, возможность самому взвешивать последствия своих действий. В США не может быть никакой обязательности, у нас пока еще не социализм", - пояснила свою позицию корр. ТАСС одна из участниц протеста, представившаяся как Джейн. Другая участница марша, русскоязычная жительница Нью-Йорка Светлана, сообщила, что она с мужем уже переболела коронавирусом и не видит необходимости в прививке, поскольку антитела у нее уже есть. "Я могу показать результаты анализов на антитела, а они требуют сертификат вакцинации", - сказала она. Другие участники шествия ссылались на то, что последствия применения вакцины еще не изучены до конца.

Для того, чтобы пропустить участников шествия по Бруклинскому мосту, полиция на незначительное время остановила движение транспорта по нему. Когда участники марша достигли здания мэрии, парк вокруг которого сегодня был закрыт, они стали расходиться. Митинг завершился спокойно, без каких-либо происшествий. Движение по Бруклинскому мосту возобновлено.