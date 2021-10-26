Эксперты: взаимодействие вузов с МСП и властью сократит отток абитуриентов из регионов РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Взаимодействие университетов со школами, малым и средним бизнесом, вовлечение студентов к участию в государственных программах, а также направленность на целевую подготовку студентов позволит сократить отток абитуриентов из регионов. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного оттоку абитуриентов из регионов, в Общественной палате (ОП) РФ.

"Для того чтобы решить этот важный вопрос (оттока абитуриентов), нужно комплексно подходить к работе: взаимодействие со школами, взаимодействие с вузами, взаимодействие с сельхозтоваропроизводственниками и, естественно, взаимодействие с государственными программами. Участие в этих государственных программах позволит нам, так сказать, решить эту проблему", - отметил заведующий кафедрой организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева Александр Шемякин.

По его словам, целевое обучение способно приостановить отток абитуриентов, поскольку оно позволяет подготовить специалистов, которые в дальнейшем будут привязаны к производству. "Мы даем теоретические знания, практические навыки, обязательны здесь стажировки и практика, без них никуда. И мы уделяем практической деятельности очень большое внимание", - отметил Шемякин.

Мнение о комплексном подходе к решению проблемы оттока абитуриентов поддержал и ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев. Он добавил, что университеты должны повышать качество образования, предлагать новые формы взаимодействия со студентами, а также развивать программы дополнительного образования. "Понимаем, что важна совместная работа с предприятиями, бизнесом. И на этом пути нужно понимать, каким образом привлечь малый бизнес к участию в этом. <...> Задача удержания абитуриентов в регионах - это как раз задача совместная", - сказал ректор.

Как отметил заведующий кафедрой тракторов и автомобилей Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К. А. Тимирязева Отари Дидманидзе, образовательные программы в вузах должны быть гибкими, а процесс должен быть нацелен на получение практических навыков. При этом целевая подготовка в столичных вузах должна быть ориентирована на подготовку магистров, аспирантов и докторантов, которые в будущем займутся научной деятельностью. "Бакалавров, чтобы их закрепить в регионе, могут готовить в том числе и региональные вузы", - добавил он.

Согласно мониторингу качества приема на бюджетные и платные места в российские вузы в 2020 году, представленному в прошлом году Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), растущий приток абитуриентов из регионов в столичные вузы в ближайшее время может приостановиться. Этому в том числе будут способствовать политика в области высшего образования, предполагающая поддержку развития университетов в большинстве российских регионов, а также совершенствование механизма распределения контрольных цифр приема.