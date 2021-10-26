Волковский театр в Ярославле с 27 октября будет принимать только вакцинированных зрителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле, старейший театр России, с 27 октября будет принимать только зрителей, предъявивших сертификат о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев коронавирусе. Театр уже технически подготовился для проверки QR-кодов, сообщил ТАСС его директор Айрат Тухватуллин.

Ранее врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал предложение управления Роспотребнадзора по региону с 27 октября разрешить посещение в том числе учреждений культуры при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, в противном случае объектам предлагается работать с загрузкой не более 30%.

"Мы будем работать в режиме прохода зрителей только с QR-кодами или с сертификатами о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. Технически мы все уже подготовили - куплено оборудование, чтобы проверять QR-коды", - отметил Тухватуллин.

По его словам, каждое учреждение культуры само должно принять решение, ограничить загрузку до 30% или же пускать только вакцинированных зрителей. "Надеюсь, что сознание людей придет к тому, что надо вакцинироваться, без этого никуда", - сказал директор театра. Зрителям моложе 18 лет сертификат о вакцинации для посещения театра не потребуется.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Его назвали в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Ситуация в регионе

С 27 октября в Ярославской области приостановят проведение диспансеризации, кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения. Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий жителей ввели в области 13 июля. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 67 345 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 57 943 человека, умер 1 341 человек.