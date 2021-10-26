Патриарх Варфоломей встретился с Байденом и обсудил с ним борьбу с пандемией

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом, в ходе которой обсудил с ним в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире. Об этом сообщает в понедельник пресс-пул Белого дома.

"Я хотел бы объявить вам, что вместе с Его святейшеством Папой [Римским] и архиепископом Кентерберийским, главой англикан, а также религиозными лидерами мусульман и иудеев мы должны выступить с призывом ко всему миру облегчить доступ к вакцинации для всех, особенно для бедных людей <...>, чтобы все были в безопасности", - заявил Варфоломей журналистам в Белом доме после встречи с Байденом. "Президент воспринял нашу совместную инициативу с большим удовлетворением", - добавил патриарх.

По его словам, он "в высшей степени доволен" тем, как прошла встреча с американским лидером.

Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотного графика. В качестве меры предосторожности патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы. Ожидается, что Варфоломей будет находиться в США до 3 ноября.