Иркутский Минздрав объяснил заботой о детях слова врача, что непривитым надо умирать дома

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. Минздрав Иркутской области объяснил переживанием за здоровье детей слова главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в соцсетях, сказал, что непривитые от коронавируса должны "помирать дома", а не занимать места в больницах. Пояснения Минздрава опубликовали во вторник на официальной странице ведомства в сети "ВКонтакте".

25 октября во время прямого эфира в соцсетях Новожилов сказал: "Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома". Он пояснил, что система здравоохранения в пандемию перегружена, а граждане, которые не проявили ответственного отношения к своему здоровью и не сделали прививку, занимают в больницах места, а значит, их не получают люди, которые привились, но ждут плановой помощи.

"Владимир Александрович - очень уважаемый в области врач, он постоянно сталкивается с последствиями коронавируса. Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации. Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", - приводит Минздрав слова главы ведомства Якова Сандакова.

По словам министра, есть много случаев, когда люди намеренно не соблюдают введенные ограничения, сами отказываются без объективных причин от вакцинации и активно пропагандируют свою точку зрения.

В Иркутской области, по данным на 25 октября, подтвердили 119 430 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 4 600 пациентов. За время пандемии выздоровели 105 847 человек, умер 5 341. Наблюдается подъем заболеваемости.

На 25 октября в регионе привились 710 411 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 581 712 человек, или 58% от плана. Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.