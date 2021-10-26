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В Токио проходит акция протеста против свадьбы бывшей японской принцессы Мако

В ней принимают участие около 100 человек

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Акция протеста против бракосочетания бывшей японской принцессы Мако и ее однокурсника Кэя Комура проходит во вторник в центре Токио в районе парка Хибия. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В демонстрации принимают участие около 100 человек. Главным образом протестующие недовольны избранником Мако, а также финансовым скандалом, который сопровождал помолвку. Они планируют пройти по центральным улицам столицы около 2 км. Акция проходит мирно, ее участников сопровождают полицейские.

Во вторник брак Мако и Кэя Комуро был официально зарегистрирован в муниципалитете токийского района Сибуя. Как ожидается, через несколько часов молодожены встретятся с прессой, чтобы сделать заявление в связи со своим бракосочетанием. Они также передадут журналистам письменные ответы на заранее направленные пять вопросов.

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей - наследного принца Акисино и принцессу Кико, а также своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико. Эти встречи носили характер прощания, поскольку после выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Вместе с тем она отказывается от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более $1,3 млн).

Свадьба Мако и ее однокурсника Комуро первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован до сих пор, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.

Теперь молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Токио. Затем они планируют переехать в Нью-Йорк, где находится работа Комуро. Мако также хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест японские СМИ называли Американский музей естественной истории.

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