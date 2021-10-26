Рекордное число граждан вакцинировались за сутки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Медики в Приморье привили от коронавируса 6 129 человек за сутки, это рекорд с начала вакцинации, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"25 октября в Приморье привились против новой коронавирусной инфекции 6 129 человек. Это самый высокий показатель по количеству вакцинированных за сутки с начала массовой иммунизации в крае", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе выявили 258 случаев заражения коронавирусом, всего за период пандемии заболели 74 870 человек, не справились с болезнью 1 241 человек, из них более 900 граждан старше 65 лет. На лечении сейчас находятся более 4 тыс. человек.

В Приморье открылись более 200 пунктов вакцинации. В период с 30 октября по 7 ноября они будут работать без выходных по стандартному режиму. Для сдерживания дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Приморского края принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.