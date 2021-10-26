Исследование: россияне предпочитают подработку кредитам в случае финансовых нужд

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян рассматривают возможность подработки как источник дополнительных финансов, при этом 41% предпочтут взять подработку, а не кредит в случае финансовой необходимости. Однако только 5% россиян имеют накопления на случай нужды, говорится в результатах совместного исследования "Авито" и сервиса part-time исполнителей GigAnt, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Лишь 12% россиян вообще не планируют подрабатывать, тогда как 77% рассматривают такую возможность. Для 41% россиян подработка - основной способ поправить свое финансовое положение, если резко возникнет потребность в большой сумме денег", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, за кредитами и микрозаймами обратятся только 21% респондентов. Каждый третий снизит ежедневные расходы, а 29% отложат крупные покупки. Порядка 28% занимают деньги в случае необходимости только у друзей или родственников. А 16% возьмут больше работы на своем рабочем месте. Только 5% опрошенных имеют накопления и не нуждаются в поиске денег на крупную трату.

Подрабатывать в случае необходимости чаще готовы мужчины, чем женщины: 43% против 40%. Одновременно с этим мужчины чаще женщин заявляли о том, что у них не может возникнуть внезапной финансовой ямы, поскольку у них есть накопления: 6% против 4%.

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса в октябре 2021 года, приняли участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет.