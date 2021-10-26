Все пляжи на курортах Кубани планируют привести к единому стандарту отдыха к 2024 году

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где стандарты в туристической отрасли начали внедрять одними из первых в России, планируют к 2024 году привести все пляжи курортов к единому стандарту пляжного отдыха. Об этом ТАСС сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, соответствующих международным образцам. Обновление правил предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным в 2021 году. Стандарт пляжного отдыха приняли в Краснодарском крае в феврале 2021 года.

"На территории Краснодарского края данная работа уже ведется, потому что мы понимаем: любая стандартизация курортной сферы - это способ сформировать понятный и прозрачный турпродукт, не допустить обманутых ожиданий у наших гостей. Кубань первой в России ввела обязательную систему классификации средств размещения. Аналогичная работа ведется и в отношении пляжных территорий. В начале текущего года его [стандарт] довели до всех курортных территорий, к 2024 году планируется привести к стандарту все пляжи региона", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что в стандарте пляжного отдыха отражены зонирование, работа спасателей, предоставление услуг, обучение персонала, размещение объектов и требования к ним. Собеседник агентства добавил, что стандартизацию в туротрасли начали применять в Сочи при подготовке к Олимпиаде 2014 года, с 2016 года она распространилась на весь край, в 2017 году регион внедрил единый стандарт работы средств размещения по системам "все включено" и "ультра все включено". Классификацию прошли более 3 тыс. гостиниц и отелей из примерно 5 тыс. действующих.

"Предпринятая правительством разработка новых стандартов для туристской отрасли позволит унифицировать подходы к организации данной деятельности во всех регионах. У нас появится возможность содержательно расширить проводимую в этом отношении работу, повысить клиентоориентированность и конкурентоспособность кубанских курортов", - резюмировал Бурлачко.

Ранее сообщалось, что к началу курортного сезона в 2021 году 78 пляжей привели в соответствие с принятым стандартом пляжного отдыха. По состоянию на 2021 год на учете Государственной инспекции по маломерным судам в крае стоит 531 пляж.

О стандартизации туротрасли в России

Принятие новых стандартов должно сделать отдых в России более комфортным и безопасным. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации. Эффективность расходования средств поручилио контролировать Ростуризму. Доклад об этом представят в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.