Сроки сдачи соцобъектов на Камчатке сдвигаются из-за задержки грузов в Приморье

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 октября. /ТАСС/. Транспортный коллапс во Владивостоке создает проблемы при реализации проектов по благоустройству в Петропавловске-Камчатском, среди которых - строительство детских площадок, спортивных сооружений и освещение улиц, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

С конца августа в порту Владивостока копятся грузы для дальневосточных регионов: Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. В некоторых магазинах зафиксировали недостаток продовольственных товаров. На сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб.

"На протяжении двух недель у подрядчиков не было бетона, что привело к остановке важных строительных работ на этот период. Также существует проблема с поставкой детского оборудования и спортивных сооружений для реализации проекта "Город для жизни". В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на стеле с пакетботами должны быть установлены опоры освещения. Однако на сегодня также существуют возможные риски с задержкой их доставки из Владивостока", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Натальи Александровой.

По ее словам, также два месяца не могли доставить опоры освещения для сквера по проспекту Циолковского. Задерживается доставка фонарей, которые должны быть установлены на линиях дорожного освещения.