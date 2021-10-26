Эксперт: изменение климата привело к увеличению объема пластикового мусора в Азовском море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Увеличение солености воды в Азовском море спровоцировало аномальное развитие зеленой водоросли спирогиры, из-за которой рыболовецкие сети приходят в негодность, пополняя в экосистеме объемы пластикового мусора. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Южного научного центра (ЮНЦ) РАН, академик Геннадий Матишов.

В ходе исследования, прошедшего в рамках проекта Русского географического общества "Берега и косы Азовского моря: прошлое. настоящее, будущее", ученые ЮНЦ РАН впервые обнаружили аномальное массовое развитие спирогиры.

"Мы проводим ихтиологические исследования в Таганрогском заливе Азовского моря на протяжении 20 лет, ранее это явление не отмечалось. Причины столь интенсивного развития спирогиры до конца не ясны. Но однозначно это связано с многолетним ростом солености в Азовском море, с высокой температурой морской воды в летний период, а также большими значениями азота и фосфора в морской воде", - сказал Матишов.

По словам ученого, содержание солей в последние два года увеличилось до 10 г/л в Таганрогском заливе и до 15 г/ л в Азовском море. "Благоприятная соленость, тепло и обилие пищи привели к массовому развитию спирогиры в морской воде. Ей необходимо прикрепляться к твердому субстрату, рыбацкие пластиковые сети, в том числе браконьерские, отлично подошли для этого. Водоросли забивают сети и приводят их в негодность. Владельцы бросают их в Таганрогском заливе, что еще больше увеличивает поступление пластикового мусора в экосистему", - отметил собеседник агентства.

Хуже всего то, отметил руководитель ЮНЦ РАН, что рыбы, птицы и дельфины могут запутываться в брошенных сетях и гибнуть. "При последующем разрушении сетей это может привести к поступлению микропластика по пищевым цепям в организмы морских обитателей и человека. Явление мало заметно для людей, однако по своим масштабам оно может быть продолжительным по времени и иметь значительные последствия для экосистемы Азовского моря", - сказал ученый. Он добавил, что последствия аномального развития спирогиры может также негативно отразиться на рыбном промысле.

Азовское море омывает побережья России и Украины. Оно является самым мелким морем в мире, его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений роста солености ранее ученые называли рост популяции медуз. Причиной увеличения соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.