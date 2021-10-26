Исследование: знание английского языка в России увеличивает зарплату в среднем на 15%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Знание английского языка увеличивает заработную плату в среднем на 15% у сотрудников российских компаний. Об этом сообщается в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Знание английского языка в РФ увеличивает зарплату в среднем на 15%. При этом разница в ожидаемых зарплатах между кандидатами с начальным и продвинутым уровнем владения английским языком в среднем составляет более 50 тыс. рублей, между кандидатами с начальным и средним уровнями - 20 тыс. рублей, средним и продвинутым уровнями - 35 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

При этом уровень предлагаемой заработной платы в вакансиях с требованием английского языка в сфере науки и образования на 30% выше, чем без него: 60 тыс. рублей - медианная зарплата с требованием английского, без него - 42 тыс. рублей. В IT знание английского дает в среднем 35% зарплатного преимущества (89 тыс. рублей со знанием английского и 57 тыс. рублей без него), в PR/маркетинге - 32% (70 тысяч руб. с английским и 48 тыс. рублей без него). Наибольшая медианная предлагаемая зарплата у специалистов со знанием английского языка в высшем менеджменте и в сфере безопасности - на 40% выше, чем в вакансиях без такого требования: 115 тыс. рублей с английским и 83 тыс. рублей без него.

Так, например, консультант с уровнем английского С1 оценивает свою желаемую зарплату на 54 тыс. рублей выше, чем работник с начальным уровнем А1 или вообще без английского. Владеющий хотя бы средним уровнем английского IT-специалист получает преимущество как минимум в 37 тыс. рублей. А специалист в высшем менеджменте с уровнем английского С2 зарабатывает на 95 тыс. рублей больше, чем его коллега с уровнем А2.

Наука и образование в числе лидеров

В течение 2021 года больше всего вакансий с требованием знания английского языка работодатели размещали в сфере науки и образования - 26% от всех предложений. На втором месте IT-специальности - 19%, далее идут закупки и PR/маркетинг - 14% и 13% соответственно.

Наименее чувствительной к владению английским оказалась сфера спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты - всего 3% вакансий с требованием знания английского языка и совсем незначительная разница в зарплате.

"Работодателям важно нанимать сотрудников, которые могут свободно общаться на английском языке. В зависимости от компании причины могут варьироваться: от выхода на международные рынки до использования внутренних корпоративных программ на английском. Вопрос языка остро стоит перед IT-компаниями, где сотрудники используют международные аббревиатуры и сленг. Без знания английского в IT новые сотрудники не смогут свободно коммуницировать с коллегами и выполнять должностные обязанности. Поэтому если компании требуется быстрое включение сотрудника в работу, то в разрезе вложения инвестиций, выгоднее доплатить кандидату, который уже свободно разговаривает, чем ждать год, пока он будет учиться", - прокомментировала результаты исследования HR Business Partner корпоративного направления Skyeng Анна Мартынкина.

6 млн соискателей (45%) в 2021 году указывают владение английским в своих резюме. Из них почти половина (48%) с начальным уровнем - А1, А2. Таких резюме больше всего в сфере безопасности (69%), страхования (64%), автомобильном бизнесе (67%).

Специалистов по средним и выше среднего уровнями (В1, В2) - 36% от всех, кто указал информацию про английский. Такие показатели чаще всего у соискателей в сфере IT (52%), искусства, развлечения и масс-медиа (44%), инсталляции и сервиса (40%).

Самые высокие знания английского языка (C1, C2) у специалистов в сфере науки и образования (36%), консультировании (34%), маркетинге, PR и высшем менеджменте (28%). Резюме таких соискателей составляют 16%.