"Урок цифры" прошли более 3 млн раз по всему миру

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 3 млн раз был пройден школьниками, их родителями и педагогами "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании" в 2021-2022 учебном году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

Разработчиком содержания и программы первого урока, который прошел с 27 сентября по 17 октября, в текущем учебном году выступил благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании" прошли более 3 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира", - говорится в сообщении.

В ходе урока школьники узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, исследовании данных, создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажере.

Регионами-лидерами в РФ по числу участников, вовлеченных в "Урок цифры", стали: Белгородская область - 187 768 участников, Московская область - 163 587, Самарская область - 143 138, Челябинская область - 141 330, Омская область - 133 004, Краснодарский край - 104 586, Свердловская область - 90 836, Пермский край - 80 721, Новосибирская область - 79 587, Ставропольский край - 78 536, Москва - 78 526 и Санкт-Петербург - 71 233.

Отмечается, что все материалы урока остаются в открытом доступе после окончания акции.

Просветительский проект организуется АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель - ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.