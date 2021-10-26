Сквер авиастроителей открыли в Новосибирском техническом университете

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Сквер авиастроителей с реактивным фронтовым бомбардировщиком Су-24, в создании которого принимали участие специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), открыли рядом с вузом, сообщил во вторник на церемонии открытия ректор НГТУ Анатолий Батаев.

"Я полагаю, что этот самолет станет памятником труду, памятником большому количеству поколений самолетостроителей НЭТИ НГТУ. Это и символ для наших студентов. Я уверен, что выпускники нашего университета одним из мест для расставания с университетом по окончании учебы выберут именно эту зону", - сказал Батаев.

Длина самолета около 22 метров, вес - 22 тонны. Накануне боевая машина была перевезена через весь Новосибирск с территории Завода им. Чкалова. Сооружение постамента и работы по установке оплачены Ассоциацией выпускников вуза в честь его 70-летия.

Су-24 производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах. Всего было выпущено 1 400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоят более 150 модернизированных машин этого типа, еще около 100 самолетов находятся на вооружении армий других стран. Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других вооруженных конфликтах.