Верховный суд Индии отклонил ходатайство против массовой вакцинации от COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 октября. /ТАСС/. Верховный суд Индии отказался удовлетворить ходатайство против массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Верховные судьи заявили, что не следует "сомневаться в эффективности вакцин без каких-либо доказательств", поскольку это единственный способ защитить людей от смертельного вируса.

"Мы не хотим, чтобы этот вопрос вообще обсуждался. Давайте не будем сомневаться в вакцинации. Вакцинация - это единственный ключ к защите людей от коронавируса", - цитирует во вторник заявление Верховного суда Индии телеканал NDTV.

Ранее заявитель, некий Мэтью Томас из штата Карнатака, подал в суд ходатайство о прекращении вакцинации препаратами Covishield и Covaxin до тех пор, пока все стадии их клинических испытаний не будут завершены в соответствии с действующими в стране правилами по разработке и клиническим испытаниям таких препаратов. По его утверждению, вакцины индийского производства были допущены для экстренного использования до того, как были готовы результаты заключительных испытаний.

Заявитель обратился в верховный суд страны после того, как его ходатайство отказался рассматривать Высокий суд штата Карнатака.

Ко вторнику в Индии было введено 1 029 401 119 доз вакцин. Пока прививаться могут лица старше 18 лет. Первые дозы вакцины получили 712,4 млн человек, обе дозы - порядка 300 млн, население Индии составляет примерно 1,3 млрд человек. Правительство поставило цель полностью привить до конца года все взрослое население страны.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V".