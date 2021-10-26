Центральный военный округ передал 8 тонн кислорода медикам Курганской и Кировской областей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Авиационные части Центрального военного округа (ЦВО) передали 8 тонн кислорода в медицинские учреждения Курганской и Кировской областей для лечения пациентов с ковидом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Авиационные части ЦВО, дислоцированные в Челябинской области и Пермском крае, передали 5 тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения Курганской области и 3 тонны в учреждения Кировской области для лечения пациентов с COVID-19. Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания жизнедеятельности экипажа, в том числе при высотных полетах и катапультировании.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа входят российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, подразделения в Казахстане. Штаб расположен в Екатеринбурге.