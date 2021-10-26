СМИ: некоторые регионы Китая начнут вакцинировать детей с трехлетнего возраста

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Власти некоторых регионов Китая приступят к вакцинации от коронавируса детей в возрасте от трех до 11 лет. Об этом во вторник сообщила газета "Чжунго жибао" со ссылкой на заявления провинциальных комитетов по делам здравоохранения.

Как отмечает издание, 25 октября о начале вакцинации этой возрастной группы сообщили власти центральной провинции Хубэй, 24 октября - власти южной провинции Хайнань.

О старте вакцинации граждан этого возраста также сообщили власти некоторых городов восточной провинции Чжэцзян (Цюйчжоу и Цзиньхуа) и центральной провинции Хунань (Чжучжоу, Иян и Чандэ).

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 июля одобрение на экстренное использование среди людей от трех до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm, 18 августа - инактивированная вакцина, созданная Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (входит в Sinopharm).

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Китае началась в июле. На первом этапе власти прививали граждан от 15 до 17 лет, на втором - от 12 до 14 лет. К середине августа в КНР было привито свыше 60 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 24 октября, в стране сделано более 2,24 млрд прививок от коронавируса.