Ночные клубы и банкетные залы в Бурятии закроют с 30 октября по 7 ноября

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Работа банкетных залов и ночных клубов в Бурятии на период с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"В связи с введением нерабочих дней и ростом заболеваемости COVID-19 в республике принят ряд ограничительных мер в деятельности предприятий и организаций. С 30 октября по 7 ноября в республике будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий", - говорится в сообщении.

Другие общественные заведения, в том кафе, рестораны, ТРЦ в период нерабочих дней будут работать по системе QR-кодов. Дети в возрасте до 18 лет включительно смогут посещать заведения только в сопровождении взрослых.

"С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Госархива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения", - уточнили в пресс-службе.

Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.

В период нерабочих дней в Бурятии будет приостановлена государственная регистрация и расторжение брака, за исключением случаев, когда даты были заранее назначены в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

"Регистрацию рождения и смерти ЗАГС республики продолжат в штатном режиме. Предоставление государственных услуг с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет осуществляться в электронном виде за исключением случаев по выдаче готовых документов, требующих очного приема граждан", - добавили в пресс-службе.