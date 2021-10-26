В Татарстане от ковида привиты более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства и транспорта Татарстана прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом ТАСС сообщи министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"В нашем министерстве самом более 90% [вакцинированных]. По отрасли привито более 70% сотрудников", - сказал Ханифов. По его словам, в ближайшее время в отрасли намерены достичь необходимого показателя по вакцинированным в 80%.

Министр отметил, что предприятия отрасли не остановят деятельность в период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября. "Такая отрасль, которая не может уйти. <…> Дорожное строительство, как и любые строительные отрасли, все-таки работает в особых условиях. На улице достаточно большие расстояния друг от друга", - сказал Ханифов.

В Татарстане на 25 октября вакцинировано более 1,4 млн человек, из них более миллиона получили вторую прививку.