На Украине зафиксировали новый пик суточной смертности от COVID-19

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Число умерших от осложнений после заражения коронавирусом за минувшие сутки на Украине составило 734, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Об этом во вторник сообщили в министерстве здравоохранения.

"За минувшие сутки в стране выявили 19 120 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2 939 человек, летальных случаев - 734, выздоровели 9 738 человек", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 2 803 159 человек, выздоровели 2 390 112, умерли 64 936.

В стране красный уровень эпидемической опасности распространения коронавируса в настоящий момент действует в Николаевской, Ровенской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, "во вторник-среду" будет принято решение о переводе в красную зону еще пяти областей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в понедельник сообщал, что в стране зафиксированы случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса. Ранее он заявлял, что страна начинает входить в пик пандемии, число умерших от осложнений может достигнуть 1 тыс. в сутки.