Свердловский Роспотребнадзор предложил усилить антиковидные меры в период нерабочих дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило ужесточить антиковидные меры, введенные в регионе, на период нерабочих дней. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления.

"Мы направляем губернатору Свердловской области предложения по предупреждению распространения ковида еженедельно. Они направляются исходя из учета текущей ситуации. Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, речь идет о закрытии кафе и ресторанов, большинства магазинов, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, цирков и так далее. Также рекомендуется отменить все массовые мероприятия.

В Свердловской области наблюдает рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 644 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 153 237 человек, выписан 139 091, умерли 7 288. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, полный курс вакцинации прошли почти 1,4 млн жителей региона, коллективный иммунитет составляет 40,3%.