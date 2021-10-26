Более 40 волонтеров "Лизы Алерт" ищут в Москве Светлану Светличную

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной ведут более 40 волонтеров "Лиза Алерт", сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде.

"К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика "Лиза Алерт", - сказали в отряде.

За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок, прозванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы. "Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается", - добавили в отряде.

81-летняя актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".