Сетевое обучение в Новосибирской области поможет закрыть потребность в учителях в селах

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Региональный проект дистанционного обучения "Сетевой учитель", разработанный в Новосибирской области, поможет полностью закрыть потребность в учителях сельских школ. Начало реализации проекта намечено на второе полугодие текущего учебного года, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Мы в этом году запускаем в рамках нацпроекта такой региональный проект, как "Сетевой учитель". Это когда педагоги из лучших школ будут заниматься преподавательской деятельностью для тех школ, где существуют вакансии по этим предметным областям, используя дистанционные технологии. Другого пути я не вижу. Надеется, что кто-то когда-то в отдаленные села или деревни приедет, сегодня уже не приходится. <…> Со второго полугодия этого учебного года мы начнем в полном объеме и постараемся закрыть все имеющиеся вакансии в сельских школах", - сказал Федорчук.

По его словам, в регионе реализуются такие проекты, как "Земский учитель" и "Учитель для России", однако они закрывают лишь часть потребностей в вакансиях в районах области. Для данного регионального проекта средства удалось найти внутри самой системы образования. Проект в настоящее время запущен в пилотном режиме.

Кроме того, власти запускают еще два трека в данной программе. По ним школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут в процессе повторной подготовке к сдаче экзамена получить рабочие специальности, а также организовать досуг на базе "Точек роста" в данных муниципалитетах.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.