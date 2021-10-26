Почти треть всех жителей УрФО вакцинировались от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Почти треть жителей Уральского федерального округа (УрФО) прошли вакцинацию от коронавируса. Темпы прививочной кампании в последние дни выросли, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте аппарата полномочного представителя президента в округе.

"Ускорились темпы вакцинации от коронавируса. С 15 по 21 октября 2021 года в УрФО первым компонентом вакцины привились более 220 тыс. человек (это на 106 тыс. человек больше, чем неделей ранее). К 22 октября полный курс вакцинации прошли 3,7 млн человек - это 30% от общего количества жителей УрФО всех возрастов", - говорится в сообщении.

Больше всего вакцинированных двумя компонентами в Тюменской области - 39% (601 тыс. человек), меньше всего в Челябинской области - 27% (927 тыс. человек).

"Сейчас очень важно максимально разорвать цепочки заражений. Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить появления фальшивых кодов, в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций", - приводятся слова полпреда Владимира Якушева.

Рынок труда вернулся к допандемийным показателям. По данным на 22 октября, на учете в службах занятости стоят 59 085 человек, из них 19 500 человек получают максимальное пособие по безработице. До пандемии коронавируса по состоянию на 1 сентября 2019 года численность зарегистрированных безработных в УрФО составляла 56,8 тыс. человек.