ЦУР Челябинской области обработал 200 тыс. обращений граждан с начала года

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Количество ежемесячно обрабатываемых обращений и сообщений граждан увеличилось с момента старта работы Центра управления регионом (ЦУР) Челябинской области более чем в четыре раза, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального ЦУР Артур Фахрутдинов.

"200 тыс. обращений и сообщений с начала текущего года - колоссальная цифра. Они обработаны ЦУР Челябинской области, через платформу обратной связи, ставшую новым, но уже востребованным жителями региона сервисом федеральной системы "Госуслуги. Решаем вместе", а также работе в системе оперативного мониторинга, обработки и реагирования на сообщения граждан в социальных сетях "Инцидент менеджмент", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году через систему "Инцидент менеджмент" поступало порядка 2 тыс. сообщений, в текущем году - порядка 15 тыс. Третью часть всех поступающих сообщений из открытых источников составляют просьбы жителей региона, размещенные на официальных страницах губернатора Челябинской области Алексея Текслера в социальных сетях.

"Личные аккаунты главы региона стали эффективной и действительно работающей площадкой обратной связи от жителей. Специалисты ЦУР не только постоянно анализируют, но и рейтингуют работу органов власти с обратной связью на предмет качества ответов, количества обращений и среднего времени реагирования. В Челябинской области на подготовку и предоставление ответа на сообщения жителей в соцсетях отводится не более четырех часов", - пояснил один из секретов успеха Фахрутдинов.

Он рассказал, что благодаря работе ЦУР в Челябинской области уже удалось решить сотни проблем, напрямую угрожающих жизни и здоровью граждан. "К примеру, в Челябинске в оперативном режиме была устранена причина отсутствия отопления в доме, где замерзала 96-летняя пенсионерка; во дворах Копейска были закрыты канализационные люки в непосредственной близости от детских площадок; в Златоусте удалось отловить агрессивных бродячих собак, бегавших во дворах, и т. д.", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, неоднократные обращения граждан в социальных сетях легли в основу ряда муниципальных нормативных актов. Например, в Нязепетровске стартовала программа массового уличного освещения, в Челябинске изменилось расписание двух городских автобусов, а также начался ремонт трамвайных переездов.