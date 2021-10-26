Сезон велопроката в Москве продлили до 30 ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сезон велопроката в Москве закончится 30 ноября. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем развивать сеть станций велопроката, приходим в новые районы. В этом сезоне жители совершили уже 4,7 млн поездок. Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени", - сказал Ликсутов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сезонные абонементы "Велобайка" автоматически продлятся до 30 ноября, все бонусы тоже сохранятся до этого времени. С 1 ноября в аренду можно будет взять только механические велосипеды.