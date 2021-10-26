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Пандемия COVID-19

Лавров: борьба с пандемией придала новое измерение сотрудничеству в сфере здравоохранения

Глава МИД РФ отметил своевременность инициативы Мурманской области по обсуждению совместных мер по противодействию пандемии

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Борьба с распространением коронавируса придала новое измерение многостороннему сотрудничеству в области здравоохранения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/ Евро-Арктического региона (СБЕР).

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"Очевидно, что борьба с распространением коронавирусной инфекции придала новое измерение многосторонней кооперации в области здравоохранения. Социально-экономическое восстановление после пандемии - также наш общий приоритет. Ценим активную и полезную деятельность СБЕР по этим направлениям в период норвежского председательства", - сказал он.

В этой связи министр отметил своевременность инициативы Мурманской области по обсуждению совместных мер по противодействию пандемии. В частности, состоялись четыре видеоконференции на тему "Баренцев регион против коронавируса" под председательством губернатора области Андрея Чибиса, добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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