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Загрузка коечного фонда в Псковской области для пациентов с коронавирусом превысила 80%

Также губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что в область поступила новая партия вакцины

ПСКОВ, 26 октября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Псковской области загружен более чем на 80%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram во вторник.

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"Ситуация с распространением COVID-19 остается крайне напряженной, коечный фонд загружен более чем на 80%. <...> Поступила новая партия вакцины - 400 доз "Спутник V". Препаратов достаточно во всех муниципалитетах", - написал губернатор. На прошлой неделе власти региона сообщали о том, что доля занятого коечного фонда составляет 78%.

По данным губернатора, первым компонентом вакцины в регионе привились 200 262 человека, завершили вакцинацию 189 614 жителей Псковской области.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 56 600, 48 060 человек выздоровели, 886 пациентов умерли. До 7 ноября приостановлена работа театров, музеев, а также учреждений культуры, в том числе кинотеатров. Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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