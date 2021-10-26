Водорасход решили снизить на ангарских ГЭС в связи с понижением уровня Байкала

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. Росводресурсы приняли решение о снижении водорасхода на Ангарском каскаде гидроэлектростанций (ГЭС), которые работали с повышенным пропуском воды из-за высоких уровней Байкала и рек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Накануне Енисейским бассейновым водным управлением принято решение о снижении объемов сбросных расходов на Ангарском каскаде ГЭС. Так, 26 октября установлен режим работы Иркутского гидроузла 3 075 куб. м в секунду. До 31 октября будет производиться поэтапное снижение сбросных расходов до достижения среднесуточного сбросного расхода 2 500 куб. м в секунду", - говорится в сообщении.

Уровень воды в озере Байкал в настоящее время снижается, однако он еще превышает норму. По данным на 26 октября, он составляет 457,15 м, что на 15 см выше нормы.

В начале октября в связи со стабилизацией гидрологической ситуации был закрыт холостой водосброс на Братской ГЭС, который был начат 26 августа. Холостой сброс на этой гидроэлектростанции открывали впервые с 1995 года.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. Из-за высоких уровней воды по решению Росводресурсов летом 2021 года неоднократно повышали пропуск воды на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, чтобы избежать серьезных подтоплений.

В Иркутской области в Ангарский каскад входят Иркутская, которая является самой близкой к Байкалу, Братская и Усть-Илимская ГЭС.