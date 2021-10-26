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Более 720 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

Информация о выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на портале госуслуг региона

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Оформление электронных рецептов на льготные лекарства стало доступно в Московской области в сентябре. С начала ввода новой услуги медицинские специалисты оформили свыше 720 тыс. электронных рецептов, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая услуга - оформление электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. За это время медицинские специалисты оформили более 720 тыс. электронных рецептов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что информация о выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на портале госуслуг региона. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта - для этого необходимо составить письменное заявление.

"Электронный рецепт невозможно испортить, потерять или помять. Врач оформит его пациенту на приеме - процедура займет меньше минуты, а аптека выдаст лекарство. В среднем в Подмосковье в неделю оформляется около 100 тыс. электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

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