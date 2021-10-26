Нижегородцы смогут посетить выставку в честь Дня народного единства по QR-кодам

ТАСС, 26 октября. Парк "Россия - моя история" откроет экспозицию "Романовы" в честь празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде, которую смогут посетить только жители с QR-кодами, сообщает исторический парк во вторник.

"В период нерабочих дней, объявленных губернатором нижегородского региона Глебом Никитиным, с 25 октября по 7 ноября, исторический парк "Россия - моя история" остается открытым для обладателей QR-кода. Так, все гости и жители Нижнего Новгорода, имеющие QR-код, смогут посетить экспозицию "Романовы" бесплатно для знакомства с историческими событиями, которые легли в основу празднования Дня народного единства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети смогут попасть в исторический парк со взрослым, имеющим QR-код. Помимо этого, посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также средства защиты - маски, перчатки.

Помимо основных экспозиций, представленных в парке, жители и гости города смогут посетить новую выставку "Оружие - не оружие", на которой представлены подвиги тыла в Великой Отечественной войне. "Вклад нашего края был огромен, ведь каждый третий танк для фронта производился в Нижнем Новгороде, на заводе, который в кратчайшие сроки был перепрофилирован под нужды страны. Проект "Оружие - не оружие" призван еще раз напомнить нашим жителям о том, какое это счастье - жить под мирным небом, как важно беречь ветеранов и детей войны, заботиться о них и помнить их подвиг", - сообщил директор нижегородского исторического парка Даниил Семикопов.