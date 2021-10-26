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Пандемия COVID-19

Въезжающим в Севастополь с отрицательным тестом на ковид понадобится медотвод от прививки

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в региональном штабе внесут соответствующие изменения
© Александр Демьянчук/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены внести изменения в правила въезда в город на период нерабочих дней, согласно которым у въезжающих будут проверять не только наличие отрицательного ПЦР-теста на ковид, но и справку о медицинском отводе от вакцинации, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор города Михаил Развожаев.

"С ПЦР-тестами тоже сейчас нюанс, вчера вышел перечень поручений президента, там говорится, что ПЦР-тест прилагается к медицинскому отводу. <…> Это рекомендации Роспотребнадзора последние, отраженные в решениях штаба, который президент проводил. У нас до этого ПЦР-тест в любом случае принимался без справки о самоотводе. Сегодня мы будем проводить штаб и вносить соответствующие изменения в свои документы. Потому что это важный нюанс, который принят на федеральном уровне", - сказал Развожаев.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
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