{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работу некоторых предприятий приостановят в Тюменской области в период нерабочих дней

Будет приостановлена деятельность всех организаций, кроме занятых на производстве непрерывного цикла
© Сергей Медведев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Деятельность всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла, будет приостановлена в Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в видеообращении губернатор региона Александр Моор.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей в регионе, кроме занятых на производстве непрерывного цикла - энергетики, тепло и водоснабжение, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп. Мы должны сбить волну, краткосрочный локдаун - вынужденная и необходимая мера" - сказал Моор.

Он добавил, что для не вакцинированных от коронавируса тюменцев старше 65 лет или имеющих хронические заболевания вводится режим самоизоляции. "При этом все медицинские учреждения продолжат работу в обычном режиме", - добавил глава региона.

По его словам, всю последнюю неделю количество заразившихся превышает 300 человек в сутки. "Таких цифр у нас не было за весь период пандемии. Мы вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, в реанимациях. Наша система здравоохранения перегружена как никогда", - добавил Моор.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 326 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 68 778 случаев, выздоровели 57 702 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек. 

Теги
Тюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
QR-коды на массовых мероприятиях введут в Новосибирской области с 30 октября
Также посетители могут предъявить сертификат о прививке, справку об отрицательном ПЦР либо о том, что человек переболел ковидом в течение полугода, или медотвод
Читать полностью