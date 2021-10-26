Работу некоторых предприятий приостановят в Тюменской области в период нерабочих дней

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Деятельность всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла, будет приостановлена в Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в видеообращении губернатор региона Александр Моор.

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей в регионе, кроме занятых на производстве непрерывного цикла - энергетики, тепло и водоснабжение, ЖКХ, организации связи. Общепит продолжит работу на вынос и доставки еды, будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Будут закрыты вузы, школы и среднеспециальные учебные заведения, детские сады переходят на формат дежурных групп. Мы должны сбить волну, краткосрочный локдаун - вынужденная и необходимая мера" - сказал Моор.

Он добавил, что для не вакцинированных от коронавируса тюменцев старше 65 лет или имеющих хронические заболевания вводится режим самоизоляции. "При этом все медицинские учреждения продолжат работу в обычном режиме", - добавил глава региона.

По его словам, всю последнюю неделю количество заразившихся превышает 300 человек в сутки. "Таких цифр у нас не было за весь период пандемии. Мы вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, в реанимациях. Наша система здравоохранения перегружена как никогда", - добавил Моор.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 326 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 68 778 случаев, выздоровели 57 702 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.