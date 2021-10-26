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Комитет Думы по транспорту поддержал к I чтению отмену обязательного техосмотра

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" и сенаторами-единороссами законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмена обязательного техосмотра также не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Теги
РоссияМосквичев, Евгений СергеевичКутепов, Андрей Викторович
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