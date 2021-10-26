Больше всего жителей Африки в 2021 году поступило в вузы России на "Лечебное дело"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Больше всего абитуриентов из африканских стран в 2021-2022 учебном году поступило в российские вузы на направление "Лечебное дело", сообщили в пресс-службе Минобрнауки во вторник.

"Самым популярным направлением среди жителей Африки в 2021-2022 учебном году было "Лечебное дело": всего на обучение по этому направлению было принято 257 человек", - говорится в сообщении.

Также в топе лидеров такие направления, как "Экономика", "Менеджмент", "Международные отношения", "Нефтегазовое дело", "Строительство", "Электроэнергетика и электротехника", "Биотехнология", "Информатика и вычислительная техника", "Архитектура".

"Для иностранных граждан, обучающихся в рамках квоты правительства России, предусмотрены выплаты стипендий в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. <...> им предоставляют жилье в общежитиях на условиях, установленных для граждан России, обучающихся за счет федерального бюджета. Каких-либо дополнительных или отдельных льгот для граждан из стран Африки не предусмотрено", - отметили в министерстве.

В 2021 году из стран Африки в рамках квоты правительства России поступило 2 453 заявки, из которых 2 281 заявка была одобрена российскими вузами.

Наиболее популярными среди граждан стран Африки остаются следующие университеты: Российский университет дружбы народов, Северо-Кавказский федеральный университет, Сеченовский Университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Донской государственный технический университет, Воронежский государственный университет, Тамбовский государственный технический университет.

Несмотря на сложности, связанные с ковидом, отмечается рост числа жителей Африки, которые выразили желание обучаться в рамках квоты правительства РФ. В 2019-2020 учебном году количество одобренных и принятых на обучение абитуриентов составляло 1 906 человек, в 2020-2021 учебном году - 2 060 человек, а в 2021-2022 учебном году - 2 281 человек. Также растет число тех, кто обучается за счет собственных средств. В 2019 - 2020 учебном году в российских университетах обучалось 15 999 человек из стран Африки, в 2020 - 2021 году их численность увеличилась до 21 907.