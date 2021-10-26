Власти Крыма допускают возобновление массовых мероприятий к Новому году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Крыма допускают возможность возобновления массовых мероприятий в республике к Новому году при условии соблюдения всех антиковидных мер, сообщил во вторник в эфире "Радио Крым" министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

В начале октября сообщалось, что власти Крыма намерены 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет". Из-за роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией его выставочные и другие офлайн-мероприятия перенесли на весну 2022 года. Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн этой осенью. По той же причине отменен Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти в Крыму с 4 по 6 ноября.

"Надеемся, что при соблюдении всех мер и серьезном отношении везде, во всех сферах, потому что надо начинать с себя прежде всего, мы весной сможем проводить массовые мероприятия снова. Сейчас на это нужно все усилия направить. Может быть, даже не весной, может быть, даже к Новому году", - сказал Волченко.

Говоря о туристическом форуме, министр отметил, что об участии в мероприятии заявили 39 регионов, большое количество субъектов предпринимательской деятельности. В нынешней ситуации мы ограничим проведение форума онлайн-форматом, но все ведущие отраслевые спикеры в туризме примут в нем участие", - отметил министр.

С начала пандемии в регионе заразились более 93 тыс. человек выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.