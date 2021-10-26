Страховая сумма на всех погибших на заводе под Рязанью не превысит 10 млн рублей

ТАСС, 26 октября. Родственники погибших при взрыве и пожаре на заводе "Разряд" в Рязанской области могут претендовать на страховые выплаты, ответственность предприятия застрахована в компании "Росгосстрах". При этом их размер, положенный заявителям по закону, может быть уменьшен в два раза, поскольку общий объем выплат не должен превышать 10 млн рублей, сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза страховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Страховая сумма по договору страхования ОПО (опасных производственных объектов - прим. ТАСС), на котором, предположительно, произошла авария, составляет 10 млн руб., и страховщик в рамках закона не сможет выплатить сумму в большем размере. Это означает, что данная сумма будет разделена между всеми выгодоприобретателями, заявившими о своем праве на страховую выплату, а размер каждой выплаты может быть почти в 2 раза меньше той, которая установлена законом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ответственность владельца предприятия зарегистрирована в компании "Росгосстрах", в которой подтвердили наличие договора и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым. По закону размер выплаты в случае гибели человека в результате аварии на опасном производственном объекте должен составить 2 млн рублей, также до 25 тыс. рублей возмещаются расходы на погребение. При этом предусмотренная общая страховая сумма составляет 10 млн рублей. "Это очень тревожный факт и наглядно доказывает необходимость переоценки подхода к определению размера страховой суммы по договору страхования, как минимум, для данного типа объектов", - проводятся слова президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса.