Свыше 700 студентов Афганистана получили визы для въезда в Россию для обучения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 700 афганских студентов получили визы для въезда в Россию для продолжения или начала обучения в вузах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки во вторник.

"Минобрнауки России по состоянию на 21 октября 2021 года направило в консульский департамент МИД России 1 047 ходатайств об оказании визовой поддержки афганским студентам. В настоящее время в посольстве Российской Федерации в Кабуле афганским студентам оформлено 752 визы. Процесс оформления документов продолжается", - сообщили в пресс-службе.

В зависимости от текущей общественно-политической ситуации в Афганистане планируется поэтапная организация вывоза в Россию афганских граждан для продолжения или начала обучения в российских вузах, в том числе зачисленных на подготовительный факультет и первый курс, отметили в министерстве. "В настоящее время информации по конкретным датам таких спецрейсов, организуемых Россией, не имеется", - добавили в пресс-службе.

В конце сентября в Минобрнауки сообщали, что количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них - зачисленных на первый курс в вузы РФ - 381 человек.