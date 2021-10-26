В Новой Москве полиция проводит рейд против нелегальной миграции

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят рейд против нелегальной миграции в Новой Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе ЖК "Испанские кварталы" в Прокшине и близлежащих населенных пунктах полиция проводит рейд против нелегальной миграции. Это связано с жалобами жителей, поступавшими в последнее время", - сказал собеседник агентства.

Накануне в сети появилась информация о том, что жители поселения Сосенское в Новой Москве создают отряды самообороны от мигрантов. Местные мужчины и даже семьи провожают девушек и женщин от метро до дома. Такое решение жители приняли после того, как за последние полтора месяца в районе было совершено одно изнасилование и две попытки изнасилования мигрантами.