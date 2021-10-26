Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал рэперу Моргенштерну, усомнившемуся в необходимости праздновать День Победы, поговорить о войне с ветеранами.

"Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие заявления артиста.

Популярные у молодежи знаменитости несут ответственность за высказывания о таких важных понятиях, как День Победы, заявил пресс-секретарь президента России. "Те молодые люди, которые знамениты, пользуются популярностью у своих сверстников, должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны за это нести моральную ответственность, именно моральную", - сказал Песков.