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Песков: губернаторы могут продлевать ковидные ограничения в зависимости от ситуации

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Руководители регионов могут продлевать ограничения, связанные с распространением коронавируса, и после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могут, конечно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли продлеваться ограничения от недели к неделе до конца года. "Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент [РФ Владимир Путин] призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия", - напомнил Песков.

По его словам, "все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе".

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