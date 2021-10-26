В Крыму назвали решение суда о скифском золоте проявлением двойных стандартов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
"Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства", - сказал он.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.
По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".