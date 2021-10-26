В Крыму назвали решение суда о скифском золоте проявлением двойных стандартов

"Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства", - сказал он.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".