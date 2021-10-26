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Спор РФ и Украины о скифском золоте

В Крыму назвали решение суда о скифском золоте проявлением двойных стандартов

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине было ожидаемо
Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

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"Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства", - сказал он.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

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