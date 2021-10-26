В СФ заявили, что РФ будет искать возможность опротестовать решение по скифскому золоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Россия будет искать возможность опротестовать решение суда Амстердама по передаче скифского золота Украине. Об этом сообщил ТАСС во вторник член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Это решение не правовое, это решение политическое. Оно в принципе лишает, прежде всего, крымчан и крымские музеи того, что им по праву принадлежит. То есть, многолетняя работа археологов крымских, музеев крымских по поиску, сохранению, реставрации скифского золота. Я думаю, будем искать возможность опротестовать это и вернуть себе золото. Это говорит о том, что у нас в Европе вообще союзников нет", - сказал Цеков.
Он отметил, что ценности были вывезены на выставку по согласованию с властями Дании. По его словам, вопросом обжалования решения суда будут заниматься юристы. "Надеюсь, что будет возможность опротестовать. Конечно, если возможности не будет, это весьма печально. Но я убежден, что мы в крымской земле найдем еще не один клад скифского периода, и других. У нас еще тайн много на нашей крымской земле, много не раскопали, не нашли. Но в Данию мы никогда ничего не повезем, это страна, с которой сотрудничать нельзя", - добавил он.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.
По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".
Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.