В СФ заявили, что РФ будет искать возможность опротестовать решение по скифскому золоту

"Это решение не правовое, это решение политическое. Оно в принципе лишает, прежде всего, крымчан и крымские музеи того, что им по праву принадлежит. То есть, многолетняя работа археологов крымских, музеев крымских по поиску, сохранению, реставрации скифского золота. Я думаю, будем искать возможность опротестовать это и вернуть себе золото. Это говорит о том, что у нас в Европе вообще союзников нет", - сказал Цеков.

Он отметил, что ценности были вывезены на выставку по согласованию с властями Дании. По его словам, вопросом обжалования решения суда будут заниматься юристы. "Надеюсь, что будет возможность опротестовать. Конечно, если возможности не будет, это весьма печально. Но я убежден, что мы в крымской земле найдем еще не один клад скифского периода, и других. У нас еще тайн много на нашей крымской земле, много не раскопали, не нашли. Но в Данию мы никогда ничего не повезем, это страна, с которой сотрудничать нельзя", - добавил он.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен.

По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.