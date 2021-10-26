В новом сертификате учтут все факты вакцинации и ревакцинации от COVID-19

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции будут учтены в новом сертификате, утвержденном Минздравом России. При этом сейчас данные о предыдущей вакцинации можно найти в личном кабинете Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее издание "Аргументы недели" со ссылкой на данные горячей линии сообщило, что после ревакцинации предыдущий сертификат о вакцинации от ковида аннулируется.

"В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации. Сертификат нового образца будет доступен на портале госуслуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус" с 8 ноября. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ, а также в приложении", - пояснил Кузнецов.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном ковиде. Согласно приказу, сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода. При этом сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.