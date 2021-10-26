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В новом сертификате учтут все факты вакцинации и ревакцинации от COVID-19

Сертификат нового образца будет доступен на портале госуслуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Все факты вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции будут учтены в новом сертификате, утвержденном Минздравом России. При этом сейчас данные о предыдущей вакцинации можно найти в личном кабинете Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Ранее издание "Аргументы недели" со ссылкой на данные горячей линии сообщило, что после ревакцинации предыдущий сертификат о вакцинации от ковида аннулируется.

"В сертификате о вакцинации от коронавируса нового образца, утвержденном приказом Минздрава, будут отражены все факты вакцинации. Сертификат нового образца будет доступен на портале госуслуг или в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус" с 8 ноября. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ, а также в приложении", - пояснил Кузнецов.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном ковиде. Согласно приказу, сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате предусматривается место для QR-кода. При этом сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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