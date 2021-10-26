Апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту подадут в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Апелляция в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время, сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения <…> Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов", - сказал он.